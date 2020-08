Genova, bloccati 3 passeggeri con certificati falsi su tamponi negativi (Di venerdì 28 agosto 2020) Si sono presentati all’imbarco con in mano falsi certificati sui tamponi negativi al Covid: fermati e denunciati a Genova tre “furbetti” di origine marocchina, in procinto di partire per Tangeri. Denunciati dalla polizia di frontiera tre persone di origine marocchina, che hanno tentato di imbarcarsi sul traghetto, in partenza da Genova e diretto a Tangeri, … L'articolo Genova, bloccati 3 passeggeri con certificati falsi su tamponi negativi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

