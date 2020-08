Gennaro Staffelli padre di Valerio, chi era? Età, foto, carriera e vita privata (Di venerdì 28 agosto 2020) Gennaro Staffelli era il padre di Valerio, storico inviato di Striscia la Notizia scomparso nella giornata di ieri. L’annuncio è stato dato dal figlio, conosciamolo meglio. Gennaro Staffelli Fonte foto nstagram @E’ stato dato l’annuncio proprio nella giornata di ieri da parte dello storico inviato di Striscia la Notizia che con un post social ha raccontato il padre, scomparso a chi non lo conosceva. “Mi ha insegnato molto il mio papà, quello che avete visto in tv in questi anni è frutto anche del suo savoir fair, pensate ad esempio che il mio: “come la va’…” che ripeto oramai da 24 anni durante Striscia la Notizia era il saluto che lui faceva ai suoi ... Leggi su chenews

Gennaro Staffelli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gennaro Staffelli