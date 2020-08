GAZZETTA – “Ri-Ibra 9”: lo svedese sarà ancora del Milan (Di venerdì 28 agosto 2020) “Ri-Ibra 9”. È questo il titolo che campeggia al centro dell’apertura odierna de La GAZZETTA dello Sport. C’è l’accordo, Zlatan Ibrahimovic sarà ancora rossonero. Contratto da 7 milioni di Euro, l’ex Los Angeles Galaxy sbarcherà domani in città e prenderà la maglia numero 9. È derby con l’Inter, invece, per Sandro Tonali: Paolo Maldini offre 38 milioni, Beppe Marotta prende tempo. I nerazzurri sognano anche Arturo Vidal. Il club di Steven Zhang ha anche il sì di Aleksandar Kolarov: adesso si tratta con la Roma. “La Juve prepara il ritorno di Kean. Euforia Ronaldo: ‘Vinciamo tutto'”, si legge invece in taglio basso. L’attaccante dell’Everton potrebbe tornare con un accordo particolare: ... Leggi su calciomercato.napoli

infoitsport : La Gazzetta dello Sport in apertura sul rinnovo di Ibrahimovic: 'Ri-Ibra 9' - SmorfiaDigitale : La Gazzetta in apertura sul rinnovo di Ibrahimovic: 'Ri-Ibra 9' - Milannews24_com : Gazzetta: “Zlatan è ancora rossonero con una nuova maglia. Ri-Ibra 9” - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gazzetta - Ri-Ibra - gazz_rossonera : Notizie Milan – Gazzetta dello Sport: “Ri-Ibra 9” -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA “Ri Permessi legge 104 se disabile è ricoverato La Legge per Tutti