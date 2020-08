Gazzetta: il Napoli ha chiuso per Karbowik a 7 milioni (Di venerdì 28 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli ha concluso in modo positivo la trattativa per Karbownik, terzino polacco del Legia Varsavia. Occuperà la fascia sinistra, ma è ambidestro. Il club partenopeo, scrive la rosea, se lo è aggiudicato per 7 milioni. Queste le parole del quotidiano sportivo: “Per la fascia sinistra (ma è ambidestro) il Napoli ha chiuso per Karbownik, 19 anni, terzino polacco del Legia Varsavia. Costo dell’operazione 7 milioni”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

