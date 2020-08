Gazzetta: il Lokomotiv Mosca su Matvienko, il Napoli rischia di perderlo (Di venerdì 28 agosto 2020) Gabriel è sfumato, e adesso il Napoli rischia di perdere anche Matvienko, su cui aveva ripiegato per il mercato in difesa. Sul difensore, infatti, scrive la Gazzetta dello Sport, è piombato il Lokomotiv Mosca e se la trattativa dovesse protrarsi troppo a lungo, ci sarebbe il rischio di veder sfumare l’affare. “Perso il brasiliano Gabriel, del Lilla, che si è accordato con l’Arsenal dopo aver atteso un mese qualche segnale da Napoli, il ds potrebbe ripiegare su Matvienko dello Shakhtar Donetz: con 15 milioni la trattativa potrebbe anche chiudersi. Ma sul giovane difensore ha puntato anche il Lokomotiv Mosca e pure in questo caso c’è il rischio di ... Leggi su ilnapolista

Il Napoli farà delle operazioni importanti soprattutto per quello che concerne il reparto offensivo. Koulibaly e Maksimovic vero la cessione. Il Napoli di De Laurentiis, nei prossimi giorni, sarà impe ...

Champions, il Ferencvaros elimina il Celtic: l'Atalanta sale in terza fascia

Dopo i successi di Paok e Stella Rossa nella serata di ieri, continua la corsa alla Champions League 2020/2021 con undici partite. Lo Young Boys supera con un facile 3-1 i finlandesi del Klaksvik, il ...

