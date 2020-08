Gazzetta - Calciomercato Milan: l'offerta dei rossoneri per Tonali (Di venerdì 28 agosto 2020) Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan ha formulato un'offerta più strutturata e ricca dei rivali interisti. Dieci milioni subito per il prestito oneroso, ai quali vanno ad aggiungersi altri ... Leggi su inews24

Gazzetta_it : #inter “Se matura, un top mondiale”. Un anno dopo, non è maturato: #Brozovic sul mercato - Gazzetta_it : #Juve, vicino #McKennie dallo #Schalke04: ecco chi è #calciomercato - Gazzetta_it : Pressing Milan su #Tonali. E l’Inter non ha più fretta #mercato - gargantuuuu : RT @GnocchiGene: Milan, trovato l’accordo con Ibrahimovic. Subito dopo Gazidis è stato liberato e ha potuto riabbracciare i suoi cari #Ibra… - AleBerlo : RT @GnocchiGene: Milan, trovato l’accordo con Ibrahimovic. Subito dopo Gazidis è stato liberato e ha potuto riabbracciare i suoi cari #Ibra… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Calciomercato Calciomercato LIVE - Reggina, altro colpo: vicino l'ex Milan Rami! Verona, in arrivo Ruegg La Gazzetta dello Sport GdS – Tonali, l’Inter non ha più fretta. Sale il pressing del Milan: nuova offerta al Brescia

Anche La Gazzetta dello Sport stamani dedica ampio spazio al derby di mercato tra Inter e Milan per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. La dirigenza nerazzurra al momento si è messa ...

Roma su Biraghi e Papastathopoulos: scambio tra Florenzi e Kean?

In casa Roma è slittato il faccia a faccia previsto ieri tra il dirigente Fienga e Dzeko. L'attaccante bosniaco è sempre nel mirino di Inter e soprattutto Juven ...

Anche La Gazzetta dello Sport stamani dedica ampio spazio al derby di mercato tra Inter e Milan per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. La dirigenza nerazzurra al momento si è messa ...In casa Roma è slittato il faccia a faccia previsto ieri tra il dirigente Fienga e Dzeko. L'attaccante bosniaco è sempre nel mirino di Inter e soprattutto Juven ...