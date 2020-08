“Gangs of New York”: questa sera su Rai Movie il racconto epico dell’America di Martin Scorsese (Di venerdì 28 agosto 2020) Se volessimo cominciare a raccontare il film del 2002 di Martin Scorsese Gangs of New York attraverso i numeri, basterebbe forse quello delle candidature agli Oscar, 10 (ma nessuna vinta), o il budget altissimo per quei tempi, oltre 100 milioni di dollari, o ancora il numero di anni impiegati dal regista per sviluppare il progetto, 30. Il film andrà in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Leggi anche › Martin Scorsese: cosa ha scritto nella “lettera” al New York Times sulla polemica Marvel Ambientata nei bassifondi della New York del diciannovesimo secolo, la storia prende ispirazione dal trattato del 1927 del ... Leggi su iodonna

CorriereUmbria : Stasera in tv 28 agosto, su Rai Movie c'è il film Gangs of New York. La trama #GangsofNewYork #televisione… - LuciaMosca1 : (Il film d'autore stasera in TV: 'Gangs of New York' venerdì 28 agosto 2020) Segui su: La Notizia -… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Gangs of New York” su Rai Movie (canale 24) – In prima serata il film di Martin Scorsese - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Gangs of New York” su Rai Movie (canale 24) – In prima serata il film di Martin Scorsese - DamianoBaccetti : CURIOSITÀ su Gangs of New York Il protagonista o co-protagonista di Gangs of New York Daniel Day-Lewis è notoriamen… -

Ultime Notizie dalla rete : “Gangs New