Furto nel Napoletano: arrestati topi d’appartamento (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i militari della sezione radiomobile di Casoria, della stazione di Casavatore e della tenenza di Arzano hanno individuato e arrestato per Furto in abitazione un 49enne di Marianella e un 40enne di Scampia. Il primo era già ai domiciliari dal maggio scorso e risponderà anche di evasione. Sono stati sorpresi in via Benedetto Croce, nella frazione di Arpino di Casoria. Erano entrati all’interno di un’abitazione da poco tempo disabitata forzandone la finestra quando alcuni vicini di casa, raccogliendo l’appello a rivolgersi senza indugi alle forze dell’ordine, hanno allertato il 112. Il forte rumore ha tradito le intenzioni dei due che, dopo pochi minuti dall’allarme, ... Leggi su anteprima24

