Fungaiolo disperso | ritrovato il corpo

Massa, 28 agosto 2020 - E' purtroppo finita male la ricerca del fungaiolo scomparso domenica pomeriggio ai Prati di Logarghena, in comune di Filattiera. Intorno alle 16 le squadre che da giorni perlus ...FILATTIERA. Ritrovato il cadavere di un uomo adulto questo pomeriggio, venerdì 28 agosto, intorno alle 15.30. A segnalare la sua presenza è stato un fungaiolo del posto che lo ha rinvenuto per caso me ...