Funerali di Francesca Manfredi, le amiche in lacrime: “Non aveva mai fatto uso di eroina” (Di venerdì 28 agosto 2020) Funerali di Francesca Manfredi, le amiche in lacrime. Si sono celebrati oggi pomeriggio i Funerali di Francesca Manfredi, 24enne morta per overdose nell’appartamento di Brescia in cui viveva durante un party a base di cocaina, eroina e ketamina. Secondo quanto dichiarato dalle amiche a Fanpage.it, Francesca non aveva mai fatto uso di eroina prima della tragica notte tra sabato e domenica. “La sua unica dipendenza era dalla ketamina e da qualche tempo aveva intrapreso un percorso per ritrovare il suo equilibrio e liberarsi dalle droghe”. Per la morte della 24enne sono indagate le due persone che erano con lei durante la tragica festa. ... Leggi su limemagazine.eu

RiccardoGatti : Funerali di Francesca Manfredi, le amiche in lacrime: Non aveva mai fatto uso di eroina - newsmarijuanait : 24enne morta per #overdose nell’appartamento di #Brescia in cui viveva durante un #party a base di #cocaina,… - fanpage : Funerali di Francesca Manfredi, le amiche in lacrime: “Non aveva mai fatto uso di eroina” -