Friday Night Lights: un blu-ray per riscoprire il film ponte tra un grande libro e un'indimenticabile serie tv (Di venerdì 28 agosto 2020) Una cittadina del Texas e il football americano come una religione: tra il libro del premio Pulitzer Buzz Bissinger e una serie tv divenuta mitica, ci fu il film del 2004 con Billy Bob Thornton. Adess l'uscita dell'ottimo blu-ray Koch Media, ricco di extra, consente di riscoprirlo. Sia benedetta l'uscita homevideo Koch Media di fine agosto. Il blu-ray di Friday Night Lights, infatti, ci permette di portare alla ribalta il film del 2004 di Peter Berg, spesso rimasto nascosto nelle nicchie dello streaming, ma soprattutto sempre schiacciato tra il bellissimo libro (da storia vera) da cui è tratto, A Town, a Team, and a Dream del premio Pulitzer Buzz Bissinger (recentemente uscito anche in italiano con il titolo Friday ... Leggi su movieplayer

FIBSpress : ?? Friday night #baseball da Bologna. Il campionato di Serie #A1Baseball torna sugli schermi di… - Grandblue1002 : stasera per me è il paese del balocchi NON POTETE CAPIRE c'è anche myss keta. E' PROPRIO UN FRIDAY NIGHT. QUANDO R… - mellitommo : RT @honeybutnosweet: L'altro giorno cantavo last friday night a caso e ora mi sto fissando con Katy Perry e tutte le sue vecchie canzoni FE… - honeybutnosweet : L'altro giorno cantavo last friday night a caso e ora mi sto fissando con Katy Perry e tutte le sue vecchie canzoni FERMATEMI - _NorthernWind_ : In questi giorni inizierò anche io the newsroom perché mi avete incuriosito, mi piacerebbe poi vedere friday night… -

Ultime Notizie dalla rete : Friday Night Friday Night Lights [BD] AF Digitale Friday Night Lights: un blu-ray per riscoprire il film ponte tra un grande libro e un'indimenticabile serie tv

Sia benedetta l'uscita homevideo Koch Media di fine agosto. Il blu-ray di Friday Night Lights, infatti, ci permette di portare alla ribalta il film del 2004 di Peter Berg, spesso rimasto nascosto nell ...

Summerslam 2020/ Wrestling WWE, il grande ritorno di Roman Reigns!

Il wrestling WWE sta per tornare ad infiammare i nostri teleschermi nella notte italiana tra domenica 23 e lunedì 24 agosto con Summerslam 2020. Contrariamente a quanto avvenuto con gli ultimi pay-per ...

Sia benedetta l'uscita homevideo Koch Media di fine agosto. Il blu-ray di Friday Night Lights, infatti, ci permette di portare alla ribalta il film del 2004 di Peter Berg, spesso rimasto nascosto nell ...Il wrestling WWE sta per tornare ad infiammare i nostri teleschermi nella notte italiana tra domenica 23 e lunedì 24 agosto con Summerslam 2020. Contrariamente a quanto avvenuto con gli ultimi pay-per ...