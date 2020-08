Francia: poker del Lione, il Digione viene travolto (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 28 AGO - Il Lione non si ferma e, dopo avere eliminato dalla Champions la Juventus, fa sfracelli anche nella Ligue 1. La squadra di Rudi Garcia, nel match della 2/a giornata di ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Francia: poker del Lione, il Digione viene travolto La squadra guidata da Garcia debutta alla grande nella Ligue 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Francia poker

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Il Lione non si ferma e, dopo avere eliminato dalla Champions la Juventus, fa sfracelli anche nella Ligue 1. La squadra di Rudi Garcia, nel match della 2/a giornata di campiona ...LIONE (FRANCIA) - Primi tre punti della stagione per il Lione, in attesa di recuperare la prima giornata contro il Montpellier, che dopo l'ottimo cammino nelle Final Eight di Champions League vuole to ...