Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati della figlia Isabel: «Mammamia che bella» (Di venerdì 28 agosto 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati della figlia Isabel: «Mammamia che bella». Con uno scatto sui social la famiglia dell’ex capitano dellal Roma conquista i social; l’immagine postata su Instagram in cui la mamma e la figlia, sorridenti, giocano in acqua. Lo scatto, apparso sul profilo della showgirl con la didascalia «LIFE», ha fatto immediatamente il pieno di like e commenti da parte di fan estasiati per la bellezza dell’immagine, in grado di ritrarre la tenera complicità fra madre e figlia. Fra i tanti commenti spicca, naturalmente, quello del papà che scrive: ... Leggi su attualitavip.myblog

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - cintaakunanon : @sepak_kata - Paul Scholes - Ryan Giggs - Cristiano Ronaldo - Andrea Pirlo - Francesco Totti - cintaakunanon : - Paul Scholes - Ryan Giggs - Cristiano Ronaldo - Andrea Pirlo - Francesco Totti - gianlutanci : RT @CalcioFinanza: “Mi chiamo Francesco #Totti”, il docufilm nelle sale a ottobre - lupakkiotto85 : RT @CalcioFinanza: “Mi chiamo Francesco #Totti”, il docufilm nelle sale a ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti “Mi chiamo Francesco Totti”, il docufilm nelle sale a ottobre Calcio e Finanza Francesco Totti a bordo della minicar guidata dal figlio Christian di 15 anni. Il video su Instagram

Ha creato qualche polemica sui social il video postato da Francesco Totti su Instangram, in una stories, che lo riprende insieme al figlio Christian, 15 anni, a bordo di una minicar. A guidare è il pr ...

Burdisso a CM: 'Ho provato a portare Icardi al Boca, l'affare De Rossi è stato un trionfo. Io alla Roma? Ecco la verità'

Basta un aneddoto per capire quanto ama il suo (nuovo) lavoro: "L'anno scorso ho viaggiato da solo tra Danimarca, Svezia, Germania, Scozia e Inghilterra". Nicol ...

Ha creato qualche polemica sui social il video postato da Francesco Totti su Instangram, in una stories, che lo riprende insieme al figlio Christian, 15 anni, a bordo di una minicar. A guidare è il pr ...Basta un aneddoto per capire quanto ama il suo (nuovo) lavoro: "L'anno scorso ho viaggiato da solo tra Danimarca, Svezia, Germania, Scozia e Inghilterra". Nicol ...