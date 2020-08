Francesco Pascale, ecco l'appartamento romano donatole da Silvio Berlusconi (Di venerdì 28 agosto 2020) Il quotidiano Il tempo svela alcuni dettagli sull'appartamento romano donato da Silvio Berlusconi a Francesca Pascale, con la quale la relazione d'amore è finita qualche mese fa, con tanto di comunicato stampa. L'ex compagna del Cavaliere vive a Roma Nord, in un delizioso pied-à-terre di due vani più garage. L'immobile, sempre secondo il quotidiano della Capitale, apparteneva da alcuni anni da una delle società del Cavaliere, la Immobiliare Dueville che "per altro continua a detenere altri appartamenti a Roma Nord vicino alla Cassia e anche in zona più centrale (vicino a Ponte Sisto) dove un paio di anni fa ha rilevato dall'ex parlamentare azzurro Massimo Maria Berruti un prestigioso appartamento in via delle Zoccolette". 28 agosto 2020 18:45. Leggi su blogo

