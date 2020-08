Francesca Manzini si sposa: video dell’inaspettata proposta di matrimonio (Di venerdì 28 agosto 2020) matrimonio in vista per Francesca Manzini! La comica sta decisamente bruciando le tappe, dopo aver conosciuto sui social il suo nuovo fidanzato. Lui si chiama Christian e la chimica è nata a distanza: durante il periodo di quarantena, hanno scoperto di esser fatti l’una per l’altro. Non appena hanno potuto incontrarsi, hanno passato tanto tempo … L'articolo Francesca Manzini si sposa: video dell’inaspettata proposta di matrimonio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

