Francesca Manzini si sposa: proposta di matrimonio del fidanzato sui social (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Francesca Manzini si sposa. Ad annunciarlo è la stessa imitatrice con un VIDEO postato sui social. Nel filmato, che vi proponiamo in fondo all'articolo, il compagno Christian Vitelli la coglie di sorpresa e le chiede la mano. Il tutto dopo averle regalato un diamante, che lei però aveva scambiato per un mero "brillante".Questo non è un brillante, è un diamante puro. Significa - so che questa è una sorpresa - 'Ti amo, mi vuoi sposare? 'Non è uno scherzo; questa è veramente una promessa di matrimonio. So che stai facendo un VIDEO, ma seriamente, visto che la nostra storai è iniziata, durante il covid, attraverso i social, questo è reale. La domanda è: vuoi ... Leggi su blogo

