Forum riparte con le nuove puntate: l’annuncio di Barbara Palombelli (Di venerdì 28 agosto 2020) Uno dei programmi più longevi della TV italiana scalda i motori: dal 2 settembre riparte Forum con nuove puntate registrate prima del lockdown e finora mai andate in onda. Invece, la nuova stagione comincerà ufficialmente dopo qualche giorno. Ad annunciarlo, è stata Barbara Palombelli che ha anche rivolto un affettuoso messaggio ai telespettatori. Oltre a Forum, anche lo spin off Lo Sportello di Forum si prepara a trasmettere puntate mai viste prima. Forum torna con puntate inedite dal 2 settembre Da mercoledì 2 settembre, Forum torna a fare compagnia ai telespettatori con nuove puntate finora mai andate in onda. Non ... Leggi su thesocialpost

La TV che vuole ripartire

In effetti con tutte le repliche che ci fanno vedere un po' di canone (5 Euro) dovrebbero pure ...

