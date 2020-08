Forse ha il Covid ma nessuno gli fa il tampone: «Ho febbre, debolezza, olfatto e gusto alterato», il calvario di un giovane a Porto Rotondo (Di venerdì 28 agosto 2020) Ha passato una settimana da incubo un ragazzo impiegato in un Hotel a Porto Rotondo in Sardegna, zona legata a recenti casi di Coronavirus legati alla movida. Ebbene da domenica è “chiuso nel suo alloggio aspettando il tampone” che però nessuno è andato a fargli, se non (Forse) oggi a distanza di cinque giorni. Stamattina aveva deciso, stremato, di sfogarsi su Instagram raccontando il suo calvario: dalla comparsa dei sintomi – “mal di testa, poi la febbre, la stanchezza, gusto e olfatto alterati” -, all’isolamento, fino ai disperati tentativi, andati tutti a vuoto, di farsi visitare da un medico o di mettersi in contatto con la Asl competente. Poco fa finalmente, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Mense scolastiche a prova di Covid-19, con il distanziamento e più turni oppure ... Mancano ormai poco più di due settimane all’inizio dell’anno scolastico 2020-21, forse il più atteso di tutti i ...

Su 3.226 test, i casi riscontrati sono: 20 in provincia di Bari, 6 nella provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Patin ...

