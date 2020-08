Formula 1 – Raikkonen pensa al ritiro: “vorrei correre per i punti, ma deciderò pensando alla famiglia” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Sul futuro non ho ancora deciso. Ovviamente in questo momento, questa è la prima decisione da prendere”. Si è espresso così Kimi Raikkonen in merito ad un suo eventuale ritiro al termine della stagione. Il pilota finlandese ha chiarito che le prestazioni dell’Alfa Romeo, e soprattutto la prospettiva di passare più tempo in famiglia, saranno le discriminanti della sua scelta: “fino a quando non decido cosa farò non ha senso parlare di altro. Le cose non cambiano se correrò con l’Alfa Romeo o con altri, non è questa la priorità. Se l’Alfa Romeo in fondo alla griglia influenza le scelte? Ovviamente anche questo può fare la differenza, preferirei di gran lunga correre in una buona posizione e lottare per i ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #F1: #Raikkonen non ha ancora deciso se continuerà a correre nel 2021 #alfaromeoracingorlen -