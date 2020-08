Formula 1 – Mick Schumacher in pista con l’Alfa Romeo entro fine anno? (Di venerdì 28 agosto 2020) Il futuro di Mick Schumacher sembra scritto: il giovane pilota tedesco, sembra destinato a diventare un pilota di F1, ma non è ancora chiaro quando diventerà un pilota ufficiale della massima categoria. Il futuro di Mick in F1 si avvicina sempre più: sembra infatti che il giovane Schumacher potrà disputare diverse sessioni di prove libere già nel Mondiale 2020 con l’Alfa Romeo. Charles Coates/Getty Images“Penso che il livello in questa stagione di F2 sia molto alto. Ci sono almeno 5-6 piloti che possono sempre vincere una gara, credo che sia uno dei migliori campionati di sempre. Mick sta facendo un’ottima annata, credo che avrà l’occasione di provare una Formula 1 prima della fine ... Leggi su sportfair

sportface2016 : #Formula1, il team principal dell'#AlfaRomeo parla del possibile debutto di #MickSchumacher #F1 - sportli26181512 : Formula 1, Vasseur (Alfa): 'Possibile debutto di Mick Schumacher entro la fine dell'anno': Si avvicina il giorno de… - gaia_val : Voglio tantissimo bene a mick ma se fanno fare una FP su una formula uno a lui e non a Callum e Rob parto davvero p… - FormulaPassion : #F1: vedremo Mick #Schumacher impegnato al volante della #alfaromeoracingorlen in alcune sessioni di prove libere i… - kahlan1986 : @saradlmstr1 Io credo che più che Mick si merita la formula 1 proprio Ilott -