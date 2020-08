Formula 1 – Horner sogna il titolo: “il campionato è ancora aperto” (Di venerdì 28 agosto 2020) Si è conclusa la prima giornata in pista a Spa: i piloti della F1 sono scesi in pista per le due sessioni di prove libere, che vedono sorridere Max Verstappen, primo nelle Fp2, davanti a Ricciardo ed Hamilton. Le prestazioni dell’olandese fanno sperare la Red Bull, che non è ancora esclusa dalla lotta per il titolo: “certo che il campionato è ancora aperto, non siamo manco a metà ancora, noi siamo gli outsider, tutto può accadere è un’annata folle quindi dobbiamo continuare a spingere ed è quello che stiamo facendo“, ha infatti dichiarato Horner ai microfoni Sky.L'articolo Formula 1 – Horner sogna il titolo: “il ... Leggi su sportfair

