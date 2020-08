Fondi alle Comunità Montane, Siani: “Siamo sulla strada giusta” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – 41milioni e 150 mila euro per la forestazione con il “Green Infrastructures Forestali anno 2020″ (decreto 177 del 27 agosto 2020). Sono i Fondi appena decretati dalla Regione Campania per le comunità Montane, poco più di 18milioni per le dieci comunità salernitane. Risorse preziose per interventi di manutenzione, prevenzione, sentieristica, strade. A commentare positivamente la notizia è Margherita Siani attualmente candidata al consiglio regionale della Campania nella lista del Partito Democratico. “Dal nord al sud della provincia saranno realizzati progetti significativi per le nostre montagne. È questa la strada giusta per concretizzare interventi fondamentali ed attesi per la tutela e salvaguardia della montagna, che ... Leggi su anteprima24

