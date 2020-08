Follicolite da depilazione: tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 28 agosto 2020) L’estate sta finendo ma ancora non è arrivato il momento di dire addio a uno dei problemi che più assillano chi regolarmente si depila quando fa caldo. Vi è mai capitato, subito dopo esservi depilati, di sentire un forte prurito o dolore, e vedere la pelle arrossarsi di colpo? Con ogni probabilità si è trattato di follicolite, un’infiammazione del follicolo pilifero che può dipendere da fattori endocrini e ormonali ma anche da depilazione e rasatura e che d’estate diventano un vero e proprio problema. Queste pratiche molto diffuse sia tra uomini che donne, infatti, a volte irritano e danneggiano l’area che ospita la radice dei peli, favorendo l’intrusione di batteri, virus o funghi responsabili di gonfiori, puntini rossi, peli incarniti e in alcuni casi piccole pustole con sacche di pus. Leggi su vanityfair

