Foiano, Gesesa comunica l’interruzione idrica notturna (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che data la disponibilità di risorsa idrica non implementabile addotta da altri sistemi acquedottistici interregionali, la scarsa disponibilità di risorse endogene locali e la diminuzione generalizzata della produzione sorgentizia per la crisi idrica in corso, sarà costretta, da questa sera fino a data da definirsi, a sospendere l’erogazione del servizio idrico in tutto il centro urbano, dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo. L’azienda ricorda che per emergenze e guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina Facebook e sul sito www.Gesesa.it. L'articolo Foiano, Gesesa ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : GESESA-FOIANO DI VAL FORTORE: INTERRUZIONE IDRICA NOTTURNA PER DIMINUZIONE DELLE PORTATE.... -

Ultime Notizie dalla rete : Foiano Gesesa GESESA-FOIANO DI VAL FORTORE: INTERRUZIONE IDRICA NOTTURNA PER DIMINUZIONE DELLE PORTATE. TV Sette Benevento GESESA-FOIANO DI VAL FORTORE: INTERRUZIONE IDRICA NOTTURNA PER DIMINUZIONE DELLE PORTATE.

Comunichiamo che a causa della riduzione delle portate riscontrata nelle ultime ore, che ha provocato un forte abbassamento del serbatoio che serve il centro urbano del Comune di Foiano di Val Fortore ...

Comunichiamo che a causa della riduzione delle portate riscontrata nelle ultime ore, che ha provocato un forte abbassamento del serbatoio che serve il centro urbano del Comune di Foiano di Val Fortore ...