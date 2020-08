Flavio Briatore rompe il silenzio dall’ospedale San Raffaele: “Ecco come sto…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore parla finalmente dall’ospedale San Raffaele di Milano, la struttura in cui è ancora ricoverato per un prostatite e per aver contratto il Coronavirus. La prima cosa che ci tiene a specificare a La Stampa il magnate del lusso, è che, contro quanto si sia vociferato e diffuso nei giorni, è importante sottolineare che non sia assolutamente intubato e che respiri senza l’ausilio dell’ossigeno. Ma non è finita qua, rompe il silenzio anche per quanto riguarda il caso Billionaire, il suo iconico locale al cui interno è scoppiato un focolaio di Covid, e che adesso si trova al centro della bufera. Oltre ciò, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, fa sapere di sentirsi anche molto sollevato dopo la notizia appresa pochissime ore fa, ... Leggi su caffeinamagazine

