Flavio Briatore prime dichiarazioni dopo il ricovero: cosa ha detto? (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore ha approfittato di alcuni organi di stampa per chiarire la sua posizione, il suo stato di salute e soprattutto difendere il Billionaire, locale di sua proprietà in Sardegna considerato oggi uno dei focolai pro Covid dell’isola, dalle tante illazione e falsità che sono state dette in queste ore. L’imprenditore che non ha mai nascosto il suo dissenso nei confronti del governo e di come stava gestendo l’emergenza Covid non tenendo conto dei bisogni economici del paese ha rilasciato un’intervista a La Stampa direttamente dal San Raffaele dove è attualmente ricoverato per una prostatite e per essere risultato positivo al Coranavirus come molti dei suoi dipendenti. Briatore ha fatto sapere di stare bene, non è intubato e tanto meno respira con l’ossigeno, si trova ... Leggi su quotidianpost

