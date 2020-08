Flavio Briatore positivo al coronavirus: l’ultimo bollettino dell’ospedale (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore sarà dimesso domani dal San Raffaele e continuerà la terapia in isolamento domiciliare. Le dimissioni di Briatore dall’ospedale “sono previste domani mattina. Le condizioni cliniche generali – informano dall’Irccs di via Olgettina, dove l’imprenditore proprietario del Billionaire è stato ricoverato per problemi diversi da Covid-19 ed è risultato positivo al tampone – consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus Sars-CoV-2”. “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene – dice -. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure ... Leggi su caffeinamagazine

