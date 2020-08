Flavio Briatore, la dedica al figlio dall’ospedale ma è polemica: “Ha toppato” (Di venerdì 28 agosto 2020) Messaggi incoraggianti sì ma anche tante critiche per Flavio Briatore, tuttora ricoverato al San Raffaele di Milano per quella che sembra essere una forte forma di prostatite e risultato poi successivamente anche positivo al Coronavirus. Qualche giorno fa Briatore era già tornato a pubblicare qualcosa su Instagram, un selfie nelle stories in cui si mostrava sorridente dall’ospedale ma lo scatto era sparito pochi minuti dopo. Ieri pomeriggio Briatore è tornato ad usare i social rivolgendo un pensiero al figlio Nathan Falco e sebbene i messaggi incoraggianti siano stati tanti, anche le critiche sono state numerose. I messaggi incoraggianti a sostegno di Flavio Briatore Sono contrastanti le parole di questi giorni sulla persona di ... Leggi su thesocialpost

