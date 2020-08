Fiumicino, riapre lo sportello ‘Carte d’identità al volo’ nell’aeroporto: ecco da quando e gli orari (Di venerdì 28 agosto 2020) “Lunedì 31 agosto riaprirà lo sportello ‘Carte d’identità al volo’ del Comune di Fiumicino presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. “Lo sportello – prosegue – sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 15.30. Ringraziamo Aeroporti di Roma che ha permesso la ripartenza in tutta sicurezza, dopo varie settimane di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria in corso, di questo importante sportello per la cittadinanza”. Fiumicino, riapre lo sportello ‘Carte d’identità al volo’ nell’aeroporto: ecco da quando e gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, riapre lo sportello ‘Carte d’identità al volo’ nell’aeroporto: ecco da quando e gli orari -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino riapre Fiumicino, da lunedì riapre lo sportello carte d'identità al volo all'aeroporto BaraondaNews Coronavirus a Roma: accordo tra Regione Lazio e Sardegna, test da e per l'isola

Reciprocità tra Lazio e Sardegna nell'effettuare i tamponi, con test in Sardegna per chi lascia l'isola e test nel Lazio per chi parte per la Sardegna. È questa, secondo quanto apprende l'ANSA, la sol ...

Delta Air Lines, riparte il volo Fiumicino-New York

(Teleborsa) – Delta Air Lines riaprirà a settembre il collegamento da Roma Fiumicino–New York Jfk, con tre frequenze alla settimana, che diventeranno cinque nel mese di ottobre. Nelle scorse settimane ...

Reciprocità tra Lazio e Sardegna nell'effettuare i tamponi, con test in Sardegna per chi lascia l'isola e test nel Lazio per chi parte per la Sardegna. È questa, secondo quanto apprende l'ANSA, la sol ...(Teleborsa) – Delta Air Lines riaprirà a settembre il collegamento da Roma Fiumicino–New York Jfk, con tre frequenze alla settimana, che diventeranno cinque nel mese di ottobre. Nelle scorse settimane ...