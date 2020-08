Fiumicino e Ciampino: individuati 161 casi positivi negli aeroporti (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono 161 i casi positivi asintomatici individuati finora negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio: 2.555 casi attualmente positivi, 152 casi in 24 ore, molti di rientro dalla Sardegna. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune Nella sola giornata di ieri – come riporta l’Unità di Crisi della Regione – nello scalo aeroportuale di Fiumicino sono stati individuati 8 casi positivi. Si tratta di 4 cittadini italiani (2 del Lazio, 1 della Calabria e 1 dalla Toscana) di rientro da Spagna e Grecia e di 4 cittadini inglesi provenienti da Malta e Croazia. All’aeroporto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

