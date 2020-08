Fiorentina: partita contro la Primavera vincitrice della Coppa Italia, sabato 29 agosto. Anche Ribery in campo (Di venerdì 28 agosto 2020) Ancora assente Pulgar, si è unito al resto della rosa Simone Ghidotti: a differenza del cileno, il giovane portiere viola è guarito dal coronavirus. Pezzella e compagni hanno svolto particolari esercitazioni tecnico-tattiche all'interno del Franchi dove domani, sabato 29 agosto, a partire dalle 19, verrà svolto un test in famiglia, contro la Primavera allenata da Alberto Aquilani, fresca vincitrice della Coppa Italia Leggi su firenzepost

