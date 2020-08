Fiorentina, identificati i due ultras accusati di aggressione al fotoreporter Sestini (Di venerdì 28 agosto 2020) La Digos ha identificato i due ultras della Fiorentina ritenuti responsabili dell’aggressione al fotoreporter Massimo Sestini. Quest’ultimo, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso sul ponte Santa Trinità a Firenze, si è avvicinato ad un gruppo di tifosi viola impegnati nei festeggiamenti per l’anniversario della fondazione del club ed è stato spintonato. I due sono stati denunciati per violenza privata, danneggiamento del telefono del giornalismo e manifestazione non autorizzata. Anche un altro tifoso di 20 anni è stato denunciato per manifestazione non autorizzata e nei confronti dei tre, già risultati attualmente sottoposti a Daspo, sarà avviata la proceduera per l’emissione di un nuovo Daspo. Proseguono invece le ... Leggi su sportface

