Filippo La Mantia chiude il ristorante di Milano: “Siamo una delle 500 categorie che avrebbero bisogno di aiuti. Prima i pensionati, noi diamoci da fare” (Di venerdì 28 agosto 2020) Filippo La Mantia dice addio al suo ristorante milanese. Il popolare chef e marito della famosa influencer Chiara Maci non ce la fa: incassi ridotti e spese altissime, diventate insostenibili con il coronavirus, il lockdown e la successiva fase di lenta ripresa. La notizia l’ha data lui stesso a In onda. Affitto di 28 mila euro (ridotto dai proprietari dell’immobile alla metà ma solo per due mesi) e 40% di entrate in meno: impossibile restare aperti. Cercherà un locale più piccolo perché la sua intenzione è quella di non lasciare Milano. “Ho ricevuto alcune proposte, e le sto raccogliendo in una cartellina – ha raccontato a Il Giorno – La mia ricerca è appena iniziata, conto di fare un punto tra ottobre e novembre. Il primo febbraio del 2021 ... Leggi su ilfattoquotidiano

