Festival di Castrocaro 2020, vincono i Watt (avranno un posto all’audizione per la categoria Giovani al Festival di Sanremo 2021) (Di venerdì 28 agosto 2020) La band milanese Watt con il brano inedito “Fiori da Hiroshima” ha vinto la 63esima edizione del Festival di Castrocaro, presentata da Stefano De Martino. La 15enne Greta Elisa Ravelli Rampoldi (voce), Matteo Ravelli Rampoldi (19 anni), Luca Corbani e Luca Vitariello (entrambi di 21 anni) sono ammessi di diritto all’audizione dal vivo del 71esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, alla presenza della Commissione artistica. “Il brano – raccontano i Watt – è nato un anno fa da un giro di chitarra registrato al cellulare. Era un momento delicato personalmente per alcuni di noi, da lì ci è venuto il senso del brano. Nessuno conosce le difficoltà di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

