Federico Fashion Style positivo ha preso il traghetto per tornare dalla Sardegna, Selvaggia Lucarelli “Un genio”, lui risponde: “Spero di poterti aggiustare il look “ (Di venerdì 28 agosto 2020) Federico Fashion Style ha dichiarato di essere stato in Sardegna e di aver contratto il covid e poi di aver preso il traghetto per tornare a Roma. Questa dichiarazione l’ha fatta sia durante una sua ospitata alla trasmissione Agorà sia con un video postato sui social per denunciare che sul traghetto non c’è stato alcun controllo. Durante la trasmissione Agorà su Rai 3 ha dichiarato: “Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Avevo già un po’ di febbre ma il sierologico era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. Ho i sintomi: non sento odori e ... Leggi su baritalianews

