Federico Fashion Style confessa: È vero, sono andato al mare con la febbre”, una sua cliente si adira (FOTO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Un po’ di ore fa Federico Fashion Style ha registrato delle Instagram Stories in cui ha chiarito alcuni punti inerenti il suo contagio a causa del Covid. Molte persone lo hanno accusato di essere andato in giro nonostante avesse la febbre. Tra le prime a muovere le accuse nei suoi confronti c’è stata Deianira Marzano. Il parrucchiere, però, allo scopo di mettere a tacere tutti i rumors, aveva pubblicato dei video in cui era allegramente al mare e in cui diceva di stare benissimo. A quanto pare, però, dietro questo gesto si cela un’altra verità. La leggerezza di Federico Fashion Style In questi giorni si sta molto parlando di Federico Fashion Style. Il noto ... Leggi su kontrokultura

