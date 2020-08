FCA-PSA - Nuovi dettagli sulle piccole del futuro (Di venerdì 28 agosto 2020) Le nuove piccole del gruppo FCA si baseranno sulla piattaforma francese Cmp del gruppo PSA, la stessa che già oggi fa da base a modelli come la Peugeot 208 e la Opel Corsa. La fusione dei due colossi nel nuovo gruppo Stellantis porterà alla condivisione di telai e propulsori, ma anche delle tecnologie di bordo e della componentistica. Come anticipato nelle scorse settimane, infatti, il Lingotto ha comunicato ai propri fornitori di aver interrotto lo sviluppo dell'attuale piattaforma per il segmento B "a causa di un cambiamento tecnologico in corso": ciò, tuttavia, non dovrebbe escludere l'utilizzo di componenti prodotte in Italia.Modulare, globale e multi-energia. La Common Modular Platform è stata sviluppata dal gruppo PSA insieme ai cinesi della Dongfeng per ospitare motorizzazioni tradizionali e powertrain elettrici: pensata per il ... Leggi su quattroruote

