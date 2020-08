“Fatemi tornare in Bangladesh”. Immigrato colpisce poliziotto con una spranga (Di venerdì 28 agosto 2020) Palermo, 28 ago – Un’aggressione dalle motivazioni assai singolari quella avvenuta ieri a Palermo dove un cittadino del Bangladesh ha aggredito un agente di polizia, colpendolo ripetutamente con una spranga e ha danneggiato la vetratura della porta blindata della sezione di Polizia giudiziaria della polizia in via Lo Forte. L’uomo si è appropinquato all’ingresso della struttura brandendo un palo di ferro. Quando il poliziotto di guardia gli ha rivolto la parola chiedendogli cosa ci facesse con un oggetto contundente nei pressi di una stazione di polizia, questi ha reagito violentemente, ferendolo ad un braccio. Poi si è avventato sulla porta della sezione, urlando e chiedendo di essere rimpatriato in Bangladesh. Una strana richiesta, dal momento che gli extracomunitari sono soliti dare in escandescenza per il motivo ... Leggi su ilprimatonazionale

