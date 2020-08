Fase 3: Provenzano, 'concentrazione crea contraccolpi, ristabilire sviluppo più diffuso' (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Il modello che prevede una grande concentrazione intorno ad alcune aree urbane "rischia di creare contraccolpi economici, sociali e demografici. E' compito della politica nazionale colmare questi divari che se non vanno affrontati possono contribuire a una ascesa dei nazionalismi e dei populismi. Bisogna ristabilire uno sviluppo più diffuso". Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano a 'In Onda' su La7. Leggi su liberoquotidiano

Il titolo promette bene. Anzi benissimo. Eccolo: fiscalità di vantaggio. Tradotto: il proprietario di un’azienda di formaggi della provincia di Reggio Calabria verserà meno contributi per tutti i suoi ...

M5s e Pd contro le Fondazioni

Un titolo in evidenza sul Mattino di Napoli («Il caso Fondazioni bancarie, il 95% dei fondi va al Nord») ha avvisato i naviganti del settore che nella maggioranza giallorossa è stato aperto un dossier ...

