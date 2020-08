Fase 3: al via anche in Italia 'Awakening weeks' per 'risveglio' del turismo (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (LabItalia) - Rendere la cultura accessibile, permettendo a molte più persone di andare più di frequente sia alla scoperta di 'gemme nascoste' che nei musei più conosciuti. È questo l'obiettivo di Tiqets, piattaforma di prenotazione online nata in Olanda nel 2014 e che, lo scorso anno, ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb. Tiqets è leader a livello mondiale per musei e attrazioni e, nel corso degli anni, grazie alla possibilità di acquistare biglietti sul momento, anche last minute e via cellulare, ha aiutato milioni di persone a scoprire e abbracciare diverse esperienze culturali in tutto il mondo. Proprio in questi giorni Tiqets sta lanciando la campagna mondiale 'Awakening weeks': 6 settimane, dal 24 agosto al 4 ottobre ... Leggi su liberoquotidiano

umbe_etc : @marcellocorbo @lUltimoUomo É assurdo: è un giocatore unico che oltre alle sue risapute capacità tecniche, è miglio… - infoitinterno : Fase 3, scuola: consegna banchi al via da Codogno, Alzano e Nembro - DarioConti1984 : OnePlus Watch è in fase di sviluppo - SignorCosa : @CMaur31 @MarzianoAnsioso Seppero investirli bene. Via Ibra che era al top e presero Eto’o in fase “calante” - CristianoTomma2 : RT @LuigiBrugnaro: #Sopralluoghi | È in corso la messa in #sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali del territorio. ? Questo l’interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase via Fase 3, scuola: consegna banchi al via da Codogno, Alzano e Nembro Sky Tg24 Meteo WEEKEND: battuta di ARRESTO DELL'ESTATE con FORTI TEMPORALI NUBIFRAGI e GRANDINE dal Nord verso il Centro, GRAN CALDO AL SUD

WEEKEND PERTURBATO AL CENTRO NORD, CALDO INTENSO AL SUD: l'arrivo dei primi forti temporali al nord dà il via alla fase spiccatamente instabile o perturbata che porterà ad una importante battuta di a ...

Lavori metanizzazione: prorogate modifiche alla viabilità in via di Baggio Nuova

Per proseguire i lavori di estensione e allacciamento alla rete del gas in via di Baggio Nuova, sono prorogate fino a domenica 6 settembre le modifiche alla viabilità in corso nel tratto compreso tra ...

WEEKEND PERTURBATO AL CENTRO NORD, CALDO INTENSO AL SUD: l'arrivo dei primi forti temporali al nord dà il via alla fase spiccatamente instabile o perturbata che porterà ad una importante battuta di a ...Per proseguire i lavori di estensione e allacciamento alla rete del gas in via di Baggio Nuova, sono prorogate fino a domenica 6 settembre le modifiche alla viabilità in corso nel tratto compreso tra ...