F1, GP Belgio: Ferrari imbarazzante nelle libere del venerdì, giornata nera per la Rossa (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ una Ferrari estremamente deludente quella che è scesa in pista nelle prove libere del venerdì del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Una prestazione che non si può che definire come imbarazzante quella della scuderia di Maranello, che mai come quest’oggi nelle prime due sessioni di prove libere tocca il punto più basso degli ultimi decenni. Al termine della seconda sessione Charles Leclerc è solo quindicesimo al pomeriggio, Sebastian Vettel diciassettesimo. Meglio della Rossa, incappata in una giornata davvero nera, fanno persino l’Alfa Romeo e la Williams, mentre la Haas è dietro probabilmente solo per via dei problemi tecnici avuti per tutta la ... Leggi su sportface

