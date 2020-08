F.1. Red Bull ambiziosa e Horner alza l’asticella: “Possiamo vincere il Mondiale” (Di venerdì 28 agosto 2020) Nelle Libere 2 del Gp di F.1. davanti a tutti c'è Max Verstappen che esalta la Red Bull. La scuderia crede nell'impresa di poter vincere il Mondiale, o almeno non lo ritiene un affare esclusivo della Mercedes. A rivelarlo ai microfoni di 'Sky Sport' è stato Chris Horner, Team Principal della scuderia di Milton Keynes: "Certo che il discorso a livello di classifica generale è ancora in discussione. Non siamo ancora a metà del campionato, per cui non è già tempo di mettere i titoli di coda all’annata - ha detto Horner -. Ovviamente siamo gli outsider in questa lotta, ma abbiamo comunque una possibilità e ci proveremo fino in fondo a giocarcela. Stiamo vivendo tutti un'annata folle, per cui tutto può ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull Red Bull ti mette le ali, e cancella la storia del tuo club. Chiedilo all’Austria Salzburg Il Fatto Quotidiano Gp Belgio Fp2, Verstappen: "Una pole tutta mia? Difficile con la Mercedes"

Max c'è e chiude alla grande il venerdì pomeriggio a Spa. La seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio lo hanno visto svettare sulle Mercedes (Hamilton, solo terzo dietro addirittura a un Ric ...

F1: a Spa Ferrari arrancano, circus ricorda Hubert

Male, anzi malissimo. La giornata di prove libere che portano al gran premio del Belgio di domenica prossima sul circuito di Spa-Francorchamps non sorride alle Ferrari. Sia Leclerc sia Vettel chiudono ...

