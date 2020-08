Ex di Diletta Leotta positivo al Covid-19 | Salta Ballando con le Stelle anche per Scardina (Di venerdì 28 agosto 2020) Le cose a Ballando con le Stelle stanno peggiorando man mano? A quanto pare sta aumentando in maniera notevole il numero dei vip che, a ritorno dalla Sardegna, stanno risultando positivi al Coronavirus compreso l’ex di Diletta Leotta, Daniele Scardina, che doveva prendere parte a Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo è stata la stessa … L'articolo Ex di Diletta Leotta positivo al Covid-19 Salta Ballando con le Stelle anche per Scardina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Frank85387120 : Diletta Leotta - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Diletta #Leotta causa della rottura fra #Moser e #Cecilia, la sorella di #Belen? FOTO #DilettaLeotta - ladylyndon2 : Voglio fare la vita di Diletta Leotta - novellanews : RT @GiusCandela: Anche il pugile Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, è positivo al Covid-19. Anche lui era in Sardegna dove ha i… - DonnaGlamour : Cecilia Rodriguez e Ignazio in crisi? “Moser troppo vicino a Diletta Leotta” -