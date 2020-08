EuroPlay Games Contest: oggi l'Eurovision dei videogiochi. Baldo: The Guardian Owls rappresenta l'Italia! (Di venerdì 28 agosto 2020) Il grande giorno è arrivato: oggi si deciderà il vincitore dell'EuroPlay Games Contest che si terrà nell'ambito della Gamescom 2020. Baldo: The Guardian Owls dello studio di sviluppo NAPS Team sarà in gara per rappresentare l'Italia in una competizione che vedrà affrontarsi i campioni nazionali dei 15 paesi che hanno aderito all'iniziativa. I dettagli nel comunicato ufficiale condiviso da IIDEA Dalle 19.00 di questa sera sarà possibile seguire l'evento sulle piattaforme social di Ukie, organizzatrice dell'iniziativa, e si potrà votare per il proprio gioco preferito. Per supportare Baldo: The Guardian Owls sarà sufficiente visitare ... Leggi su eurogamer

Il primo #EuroPlay Games Contest si terrà questa sera dalle 19: vota 'Baldo: The Guardian Owls' di @NapsTeam
Domani potrai votare per eleggere il vincitore del primo #EuroPlay Games Contest: sostieni 'Baldo: The Guardian Owls'
Sai chi rappresenta l'italia a #EuroPlay Games Contest? Scopri 'Baldo: The Guardian Owls' di @NapsTeam
Domani è il giorno di #EuroPlay Games Contest. Scopri tutto sull'evento e il rappresentante dell'Italia 'Baldo: The Guardian Owls'

