Esclusiva: Sernicola domenica a Ferrara. La Spal ha il sostituto di Fares (Di venerdì 28 agosto 2020) Ve lo avevamo anticipato, la Spal era a un passo da Leonardo Sernicola, terzino sinistro classe 1997 di proprietà del Sassuolo. Operazione in prestito secco, Sernicola già domenica sarà a Ferrara per poi firmare con il suo nuovo club. Operazione importante che libera Mohamed Fares e vale quanto raccontato nelle ultimissime ore. La Lazio ha un vantaggio che deve concretizzare con l’incontro che, come svelato ieri, avverrà nei prossimi giorni. Se la Lazio, che si è mossa con largo anticipo, mette 10 milioni sul tavolo chiude. Alla finestra resta l’Inter che apprezza non poco Fares. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Esclusiva: Sernicola domenica a Ferrara. La Spal ha il sostituto di Fares) Playhitmusic - - Noovyis : (Esclusiva: Sernicola dal Sassuolo alla Spal in prestito secco) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Sernicola Esclusiva: Sernicola domenica a Ferrara. La Spal ha il sostituto di Fares alfredopedulla.com