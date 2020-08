Esclusiva: Oddo allenerà il Pescara, domani firmerà un biennale (Di venerdì 28 agosto 2020) Massimo Oddo sarà il nuovo allenatore del Pescara. Si tratta di un ritorno nella squadra della sua città lo stesso club che aveva portato alla promozione in A. Dopo l’incontro di oggi pomeriggio, è stata raggiunta l’intesa anche sulla durata del contratto, passaggio essenziale per la definitiva quadratura. Oddo firmerà un biennale , domattina l’incontro per il nero su bianco. Foto: profilo twitter Perugia L'articolo Esclusiva: Oddo allenerà il Pescara, domani firmerà un biennale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Come anticipato giorni fa da Tuttob.com, per la panchina del Pescara c'è sempre Massimo Oddo in pole. Si ragiona su un accordo biennale, questo quanto raccolto.

