Esclusiva: Falcinelli, lunedì la Reggina incontra il Bologna (Di venerdì 28 agosto 2020) Ci sono conferme anche su un altro obiettivo della Reggina. Si tratta di Diego Falcinelli, ne avevamo parlato nei giorni scorsi. Ora possiamo aggiungere che per l’attaccante rientrato dal prestito di Perugia lunedì ci sarà un incontro con il Bologna, l’intenzione è quella di chiudere. La Reggina ha Corazza in uscita (il Palermo è in pressing) e lavora forte per Falcinelli in modo da anticipare la concorrenza del Pordenone. Foto: sito ufficiale Bologna L'articolo Esclusiva: Falcinelli, lunedì la Reggina incontra il Bologna proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Esclusiva: Falcinelli la prossima settimana incontro Bologna-Reggina - #Esclusiva: #Falcinelli #prossima - Noovyis : (Esclusiva: Falcinelli, la prossima settimana incontro Bologna-Reggina) Playhitmusic - - zazoomblog : Esclusiva: Reggina assalto a Falcinelli. Le ultime su Rami - #Esclusiva: #Reggina #assalto - Noovyis : (Esclusiva: Reggina, assalto a Falcinelli. Le ultime su Rami) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Falcinelli Esclusiva: Falcinelli, lunedì la Reggina incontra il Bologna alfredopedulla.com Pescara-Perugia playout Serie B diretta streaming, dove vedere il match oggi

Sfida d’andata per il playout Serie B che decreterà quale delle due squadre resterà in cadetteria e chi, invece, retrocederà in Lega Pro. Dove vedere il match in streaming e diretta. La partita tra Pe ...

Sfida d’andata per il playout Serie B che decreterà quale delle due squadre resterà in cadetteria e chi, invece, retrocederà in Lega Pro. Dove vedere il match in streaming e diretta. La partita tra Pe ...