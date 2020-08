ESCLUSIVA – Calciomercato Lazio, fatta per Muriqi: ufficialità entro l’inizio della prossima settimana (Di venerdì 28 agosto 2020) Vedat Muriqi alla Lazio entro l’inizio della prossima settimana. La trattativa tra i biancocelesti e il Fenerbahce, proprietaria del cartellino dell’attaccante, è praticamente chiusa. I contatti tra Tare e il calciatore erano avviati già dallo scorso gennaio e l’accesso in Champions della Lazio ha convinto definitivamente il calciatore. Negli ultimi giorni un infortunio, confermato dal calciatore (uno strappo che lo terrà fuori circa un mese) sembrava aver frenato la trattativa, a tal punto da preoccupare i tifosi che temevano una beffa come nel caso di David Silva, passato poi alla Real Sociedad. Ma lo stop non ha fermato Tare, che ha chiuso l’affare. Dopo l’annuncio il calciatore arriverà ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVA Calciomercato Esclusiva - Calciomercato Monza, Brighenti ai saluti: a ore la firma con la Juventus U23 Monza-News Serie A: stagione al via il 19 settembre, mercoledì il calendario

Il calendario della Serie A Tim 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12. Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusiva ...

ESCLUSIVA FV, ECCO LA TERZA MAGLIA 2020/21 PER LA FIORENTINA FIRMATA ROBE DI KAPPA

Confermate tutte le anticipazioni: la terza maglia 2020/21 firmata Robe di Kappa della Fiorentina sarà rossa con una croce bianca al centro. L'annuncio ufficiale avverrà nella giornata di domani, ma F ...

