‘Eroi’ senza contratto: lavoratori della sanità privata in sciopero il 16 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – “Continua e si intensifica la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanita’ Privata per il rinnovo del contratto promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: lunedi’ 31 agosto nuovo appuntamento con presidi e assemblee presso le sedi Aris e Aiop in tutti i territori e, a seguire, sciopero nazionale mercoledi’ 16 settembre del personale per l’intera giornata o turno di lavoro”. A dare notizia le categorie di Cgil, Cisl e Uil. Leggi su dire

