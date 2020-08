Era il bambino delle barrette Kinder: oggi a 29 anni è diventato uno schianto e… [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Impossibile dimenticare le merende a base di succo di frutta e barretta Kinder. Ovviamente è indelebile anche il ricordo del volto sorridente del dolcissimo bambino sulla confezione della cioccolata. Vi siete mai chiesti che fine abbia fatto il bimbo biondo e con gli occhi azzurri simbolo dell’azienda italiana? Alessandro Egger, così è chiamato il giovane, oggi ha quasi trenta anni ed è un modello. Ne è passato di tempo da quegli scatti e la sua vita è certamente cambiata. Modello richiestissimo: le passerelle lo amano Alessandro Egger è nato in Serbia nel 1991 ma subito dopo si è trasferito a Como con la sua famiglia. La sua carriera da modello è sicuramente iniziata grazie alla cioccolata più amata dai bambini italiani: la ... Leggi su velvetgossip

